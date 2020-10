Kreis Coesfeld steuert auf Grenzwert zu

„Eine besondere Häufung an Fällen an einem Ort haben wir im Moment nicht“, sagt Gesundheitsamtschef Dr. Heinrich Völker-Feldmann. Das macht es nicht gerade leichter für das Gesundheitsamt. Keine Hochzeit, keine Feier, auf die sich der Anstieg eingrenzen ließe. Auch in Coesfeld, wo es in den letzten zwei Tagen einen sprunghaften Anstieg gab, konnte das Gesundheitsamt kein bestimmtes Ereignis ausmachen.

„Beobachtet haben wir, dass – im Gegensatz zum Frühjahr – Kontaktpersonen häufiger von Ansteckungen betroffen sind“, so Völker-Feldmann. Aktuell befinden sich fünf Personen in stationärer Behandlung. Keiner der Patienten wird intensivmedizinisch betreut. Von den zwölf neuinfizierten Personen leben vier in Coesfeld, drei in Senden, je zwei in Lüdinghausen und Nottuln und eine in Ascheberg.

Zwischenzeitlich sind elf Menschen wieder genesen, so dass 108 Personen im Kreis Coesfeld aktuell am Coronavirus erkrankt sind.

Der Kreis Coesfeld bittet die Bürger, weiterhin die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) einzuhalten und Räume regelmäßig zu lüften, um so dazu beizutragen Infektionsketten zu unterbrechen und das Coronavirus einzudämmen.