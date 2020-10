Von den 124 104 Erwerbstätigen am Wohnort pendelten 55 521 aus dem Kreis Coesfeld. Die Auspendlerquote lag damit bei 44,7 Prozent. Die meisten Auspendler stellten die Statistiker in Olfen mit einer Quote von 74,2 Prozent fest. Gefolgt von Havixbeck mit 73,3 Prozent, Rosendahl 72,7, Nottuln 72,2 Nordkirchen 71,8 und Senden 71,7 Prozent. Die niedrigste Auspendlerquote hat Coesfeld mit 48,4 Prozent. Die höchste Einpendlerquote hat Nordkirchen mit 68,2 Prozent, gefolgt von Olfen mit 65 Prozent. Die niedrigste Einpendlerquote hat Dülmen mit 38,4 Prozent. Von den absoluten Zahlen her pendelten am meisten Menschen in die beiden größten Städte Coesfeld und Dülmen ein und auch wieder aus. 14 322 Berufstätige fuhren täglich nach Coesfeld – und 10 244 führte es zugleich aus der Stadt raus in andere Orte, um dort zu arbeiten. Innerhalb von Coesfeld pendelten 10 940, innerhalb von Dülmen sogar 11 556. Aus Dülmen heraus führte der Weg für 14 359 Erwerbstätige, hinein aber nur für 7201.

Die meisten Pendler nutzen das Auto: 70 Prozent – so eine Statistik aus dem Jahr 2016. Neuere Zahlen legte das Statistische Amt dafür nicht vor. 24,3 Prozent fuhren demnach mit dem Fahrrad, Motorrad oder anderes Zweirad oder gingen zu Fuß. 5,7 Prozent nutzten öffentliche Verkehrsmittel.