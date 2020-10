Sperrstunde ab 23 Uhr

Kreis Coesfeld. Weiter steigende Coronazahlen. Das Landeszentrum für Gesundheit meldet am Freitag einen 7-Tages-Inzidenzwert von 56,2 für den Kreis Coesfeld. Damit überschreitet der Kreis den Grenzwert von 50 Neuinfizierungen auf 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Donnerstag wurde bereits die erste Latte – der 35er Wert – gerissen. Einen Tag später nun der 50er Wert. Das bedeutet für den Kreis Coesfeld die nächst höhere Gefährdungsstufe 2. Ab Samstag gelten daher weitere Einschränkungen. Dazu zählen Kontaktbeschränkungen auf Grünanlagen, Straßen und Plätzen auf maximal fünf Personen, Beschränkungen bei Festen im öffentlichen Raum auf zehn Teilnehmer sowie eine Sperrstunde und ein Alkoholverkaufsverbot ab 23 Uhr. - Maskenpflicht am Sitz- und Stehplatz bei Konzerten, Aufführungen und sonstigen Veranstaltungen und bei Versammlungen in geschlossenen Räumen sowie für Zuschauer bei Sportveranstaltungen

Von Viola ter Horst