Damit sind auch die Wahlen für einen neuen Vorsitzenden und Vorstand auf noch unbekanntes Datum verschoben. Der bisherige Vorsitzende André Stinka aus Dülmen will, wie berichtet, nicht mehr kandidieren. Vorgeschlagen als neuer Vorsitzender ist Johannes Waldmann aus Ascheberg. Auch weitere Mitglieder des engeren Vorstands stehen bereits auf der Vorschlagsliste.

Wann der Parteitag nun stattfindet, hängt von der Coronasituation ab.

„Angesichts der täglich stark steigenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen halte ich es zum einen für unverantwortlich, viele Menschen aus vielen verschiedenen Orten einzuladen“, so der noch amtierende Vorsitzende Stinka. „Zum anderen wäre es ein unerträgliches Zeichen der Geringschätzung all derer, die entweder selbst erkrankt sind, die sich als Angehörige Sorgen machen oder die in Medizin und Pflege mit großem Engagement dazu beitragen, diese Pandemie zu bewältigen.“

Für die Vorsitzenden-Wahl sei zudem ein repräsentatives Forum aus den Reihen der eigenen Parteimitglieder gewünscht. „Bei den aktuell geltenden Schutzverordnungen ist das zurzeit nicht darstellbar“, so Stinka.

Bis zu den Wahlen – darin unterscheiden sich die Parteien nicht von den Vereinen, die sich zum Teil in einer ähnlichen Situation befinden – , bleiben die derzeitigen Vorstandsmitglieder im Amt.