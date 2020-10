Steigende Zahlen: Gesundheitsamt braucht mehr Leute

Kreis Coesfeld. Am Mittwoch trat der Corona-Krisenstab des Kreises Coesfeld unter der Leitung von Ordnungsdezernent Ulrich Helmich zusammen und beriet über die aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehen im Kreis Coesfeld. Neben Vertretern der Kreisverwaltung nehmen an der regelmäßigen Sitzung des Krisenstabes auch Vertreter der Kommunen, der Krankenhäuser, des Rettungsdienstes, der Polizei und der Feuerwehr teil. Im Mittelpunkt der Beratung am Mittwoch stand die Gewinnung zusätzlicher Kräfte für das Gesundheitsamt, um bei weiter steigenden Infektionen alle Betroffenen sofort erreichen zu können.

Von Allgemeine Zeitung