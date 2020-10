Im Kreis Coesfeld steigen die Coronazahlen weiter. Am Mittwoch meldet das Kreisgesundheitsamt 16 Neuinfektionen. Jeweils eine Person wohnt in Ascheberg, Coesfeld, Dülmen, Havixbeck und Olfen, vier in Lüdinghausen, drei in Nordkirchen und jeweils zwei in Nottuln und Senden. Von insgesamt 1303 erkrankten Personen, konnten 1108 Personen wieder gesunden. Damit steigt die Zahl der genesenen Personen im Vergleich zu Dienstag um 27 Personen. Im Kreisgebiet sind derzeit 174 Personen erkrankt. Drei Menschen sind im Krankenhaus. Eine Person wird davon intensivmedizinisch betreut.

Von Allgemeine Zeitung