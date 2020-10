Johannes Waldmann ist Vorsitzender

In den vergangenen Wochen ist der Beginn der Legislaturperiode und die Konstituierung aller Gremien im Kreis vorbereitet worden. „Die Gespräche mit allen Fraktionen verliefen fair und konstruktiv. In diesen schwierigen Zeiten sehen wir, wie wichtig starke öffentliche Institutionen wie beispielsweise das Gesundheitsamt sind. Diese gilt es in der Zukunft zu stärken“, erklärt Fraktionsvorsitzender Johannes Waldmann.

„In der kommenden Legislaturperiode werden wir uns als Fraktion ganz konkret für Fortschritt einsetzen, damit die Zukunftschancen von allen Menschen im Kreis verbessert werden“, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anke Pohlschmidt.

„Schwerpunkte werden die Themen bezahlbarer Wohnraum, ein günstigerer und ausgebauter ÖPNV, gebührenfreie Bildung und der Ausbau der Präventionsarbeit gegen Gewalt und der Schutz von Kindern, Jugendlichen und Frauen sein“, konkretisiert Waldmann.