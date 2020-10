Er war nie jemand, der sich großartig ausruhte. Der 64-Jährige ließ nicht locker, wenn etwas aus seiner Sicht nicht richtig für die Bürger lief. Er schrieb Ministerien an, Organisationen und sogar die Bundeskanzlerin. Selbst an seinem letzten Arbeitstag ging noch ein Schreiben raus: Darin machen sich die Städte und Gemeinden mit Borgmann als Sprecher für die Gastronomen stark, die ab Montag wegen der Coronauflagen erst mal wieder schließen müssen. „Ich sehe das kritisch“, sagt Borgmann. Es sei zwar notwendig, die Kontakte auf ein Minimum zu begrenzen. Aber dass die Gastronomen wieder getroffen werden, „tut schrecklich weh“. Die meisten hätten viel Energie in den Infektionsschutz und sichere Hygienekonzepte gesteckt. Die versprochene finanzielle Unterstützung sei unklar, so dass die Angst groß sei.

Das ist typisch für ihn, Borgmann ist ein Freund klarer Worte. Er ist keiner, der drumherum redet. Aber einer, der handelt. „Ich bin bis zum 31. Oktober im Amt und damit für die Bürger da“, erklärt er. Und so landet ein letzter offiziell von ihm als Bürgermeistersprecher unterzeichneter Brief eine Stelle weiter. Im Sinne der Bürger.

Auf Borgmanns Engagement gehen etliche Projekte zurück. Dass es das LH-Kennzeichen gibt, ist seinem energischen Mitwirken zu verdanken. Das Thema landete im Kreistag, es schmeckte längst nicht allen, selbst nicht in der eigenen Partei, der CDU. Die Kritiker befürchteten, dass ein eigenes Kennzeichen alte Risse zwischen Süd- und Nordkreis aufbrechen lassen könnte. Ist das passiert? „Nein“, antwortet Borgmann. „Durch die Wahlmöglichkeit wird unser Kreis attraktiver.“

Die wichtigsten Ereignisse als Bürgermeistersprecher? „In der Gemeinsamkeit liegt die Stärke“, sagt er. So sei es es den Städten und Gemeinden gelungen, das Land NRW davon zu überzeugen, die Regionale 2016 in den Kreis Coesfeld zu vergeben. Die erfolgreiche Bewerbung als Optionskommunen, wodurch die Städte und Gemeinden mit dem Kreis die Zuständigkeit für die Betreuung der Langzeitarbeitslosen zuerkannt bekamen, sieht Borgmann als einen weiteren Meilenstein. „Auch dass ein Lockdown während der Coronapandemie nicht ausschließlich an Kreisgrenzen festgemacht werden muss, können die Städte und Gemeinden sich als ihren Erfolg auf ihre Fahnen schreiben“, so Borgmann.

Und dann die Klage, nahezu legendär, mit der sich 150 Städte und Gemeinden gegen die Benachteiligung bei den Schlüsselzuweisungen wehrten. Die hat zwar der Verfassungsgerichtshof abgewiesen, aber Borgmann spricht trotzdem von einem Erfolg. Denn durch die deutlichen Worte der Richter an die damalige Landesregierung sei es nicht zu einer weiteren Benachteiligung gekommen.

Welchen Wunsch er als Bürgermeistersprecher an den Landrat hat? Borgmann: „Dass der Kreis Coesfeld sich als Dienstleister für seine Städte und Gemeinden versteht und sie stärker in die Entscheidungsprozesse mit einbindet.“

Was für ihn jetzt kommt, weiß er noch nicht. „Ich hatte noch keine Zeit nachzudenken“, sagt er. Eine Abschiedsfeier fällt flach – coronabedingt. Aber zahlreiche Bürger kamen vorbei, um einmal Danke zu sagen. In kleiner Runde verabschiedeten sich die Bürgermeister. „Du hast viele Projekte angestoßen und durch dein riesiges Engagement nicht nur Lüdinghausen, sondern alle Kommunen im Kreis ein großes Stück vorangebracht“, lobte Dietmar Bergmann, stellvertretender Sprecher (Nordkirchen). Fest steht für Borgmann eins: Er will sich weiterhin für den hiesigen Raum einsetzen.

Bürgermeistersprecher Borgmann über

...das LH-Kennzeichen: „Gerade auch viele Bürger aus dem Nordkreis entscheiden sich für das LH-Kennzeichen. Sie schätzen die größere individuelle Möglichkeiten, die sie mit einem LH-Kennzeichen haben, weil dies im Gegensatz zu COE nur zwei Buchstaben benötigt.“

...seine Aufgabe als Bürgermeistersprecher: „Die Interessen der Städte und Gemeinden zu bündeln, sie gegenüber Dritten zu vertreten, und ausgleichend zwischen ihnen zu wirken.“

...seine Pläne nach seiner Amtszeit: „Mich weiterhin für die Interessen des hiesigen Raumes einzusetzen.“