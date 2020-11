Corona-Hotline für Selbstständige

KREIS COESFELD. Beratung für Unternehmen und Solo-Selbstständige, die von den Corona-Maßnahmen betroffen sind, oder grundsätzlich Fragen zu Bestimmungen der Corona-Verordnungen haben, bietet die wfc Wirtschaftsförderung Kreis Coesfeld weiter über ihre Corona-Hotline. „Bereits im Frühjahr war dieses Angebot stark fre-quentiert und wir haben vielen Unternehmern im Kreis helfen können“, so wfc-Geschäftsführer Dr. Jürgen Grüner. Für längere Gespräche sind natürlich auch Webmee-tings möglich. Darüber hinaus gibt die wfc auf ihrer Homepage einen ständig aktualisierten Gesamtüberblick über zentrale ordnungsrechtliche Vorgaben sowie die möglichen wirt-schaftlichen Hilfen und informiert in Online-Seminaren über neue Unterstützungsangebote. Die Corona-Hotline der wfc ist telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 8 bis 17 Uhr unter 02594/7824028 sowie per Mail rund um die Uhr unter info@wfc-kreis-coesfeld.de erreichbar. www.wfc-kreis-coesfeld.de

Von Allgemeine Zeitung