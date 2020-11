26 neue Coronafälle

Kreis Coesfeld. 26 neue Ansteckungen mit dem Covid-19-Virus meldet das Kreisgesundheitsamt am Donnerstag. Davon haben sich Personen in den Orten Ascheberg (3), Billerbeck (1), Coesfeld (4), Dülmen (4), Havixbeck (2), Lüdinghausen (3), Nordkirchen (1), Nottuln (1), Olfen (6) und Senden (1) infiziert. In einer Flüchtlingsunterkunft sind fünf Personen nachweislich mit Covid-19 infiziert. Alle Infizierten und die direkten Kontaktpersonen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Den Ort nannte der Kreis in seiner Mitteilung nicht. Insgesamt liegt die Zahl der Infizierten bei 1696. Im Kreis Coesfeld gesundet sind 1412 Menschen. Aktuell erkrankt sind 262 Personen. 19 Kranke bedürfen einer ärztlichen Versorgung in Kliniken, davon vier Menschen in Krankenhäusern auf dem Kreisgebiet. Die übrigen 15 Personen werden beispielsweise wegen der räumlichen Nähe zum Wohnort in benachbarten Kliniken behandelt, wie der Kreis mitteilt.

Von Allgemeine Zeitung