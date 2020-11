Gegen die große Angst

Michaela Diederich vom Ambulant Betreuten Wohnen für psychisch kranke Menschen Bethel.regional kann diese Ergebnisse bestätigen. „Die Pandemie wirkt sich oft verstärkend auf Symptome aus“, sagt sie. Unsicherheiten und Ängste werden größer. Erschwerend kommt hinzu, dass viele der Betroffenen, die sie und ihre Kollegin Gabriele Schäfers betreuen, allein leben und keine oder nur geringe unterstützende Familienstrukturen haben.

Das Ambulant Betreute Wohnen der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel gibt es seit 2009 im Kreis Coesfeld. Das Unterstützungsangebot hilft chronisch psychisch kranken Menschen, die eigenständig wohnen, bei der Haushaltsführung, dem Aufbau einer Tagesstruktur oder bei Behördenangelegenheiten. Das Büro befindet sich in Dülmen. „Wir sind aber kreisweit tätig“, erklärt Michaela Diederich. „Auch jetzt in der Pandemie kommen wir.“

Denn gerade in der herausfordernden Corona-Zeit sind Betroffene froh, wenn sie nicht allein gelassen werden, weiß die 33-jährige Sozialpädagogin. „Bei depressiven Menschen wird häufig die Antriebsarmut größer“, nennt sie ein Beispiel, wie sich die Corona-Situation auf eine psychische Erkrankung auswirken kann. „Aber auch Unsicherheiten und Ängste nehmen oft zu. Und wer sowieso Kontaktprobleme mit Menschen hat, schließt sich schnell komplett ein.“

Das Ambulant Betreute Wohnen versucht dagegen etwas zu unternehmen. Ein eigenes Hygienekonzept wurde erstellt, so dass die beiden Expertinnen auf Besuche der Betroffenen nicht verzichten müssen – natürlich mit Abstand und Mundschutz. „Unser Ziel ist es, dass wir weiterhin einen Kontakt zur Außenwelt bieten und Gesprächspartner bleiben“, sagt Diederich. Auch andere, von einer psychischen Erkrankung Betroffene können sich melden, wenn sie mit der Corona-Situation Probleme haben. Ab 18 Jahren ist eine ambulante Betreuung durch Bethel.regional möglich, sofern eine psychische Erkrankung vorliegt. Zwischen 25 und 72 Jahre alt sind aktuell die Klienten, die betreut werden.

Oberstes Ziel: Dass der Betroffene stabil bleibt und nicht stationär behandelt werden muss. Diederich selber betreut elf Klienten. „Wir entwickeln zum Beispiel eine neue, coronabezogene Tagesstruktur“, erklärt Diederich, wie sie auf die Pandemiesituation reagiert. Tagespläne und Wochenpläne, damit eine Routine beibehalten wird.

Zwar finden die regelmäßigen Besuche der beiden Expertinnen statt, aber viele Gruppenangebote wie Ausflüge, Treffen und Freizeitaktivitäten fallen aus. „Wir haben da sonst einiges im Programm, das aber nicht stattfinden kann“, erklärt Diederich. Was das Gefühl von Unsicherheit bei Betroffenen nicht gerade mindert. „Die Angst vor Weihnachten ist bei einigen groß“, sagt Diederich. Denn es ist noch nicht klar, was erlaubt ist. Was möglich ist. Oder ob das Fest ganz alleine verbracht werden muss.

Kreative Lösungen finden die Pädagoginnen immer wieder neu. „Unsere Adventsfeier kann zwar nicht stattfinden“, berichtet Diederich. „Trotzdem laden wir zum Wichteln ein. Wir sammeln bei den Klienten die kleinen Geschenke ein und verteilen sie dann an die anderen.“ So bekommt jeder eine Aufmerksamkeit – auch ohne den anderen persönlich zu sehen.

0 Kontakt: Tel. 02594 / 9135-73; Mail: abw.coesfeld@bethel.de