Strategien gegen Wildunfälle

Kreis Coesfeld. Plötzlich ein Reh. Und schon ist es passiert. Es rammt das Auto, das Tier tot, vielleicht verletzte Personen, der Wagen beschädigt. Wildunfälle geschehen häufig im Kreis Coesfeld. 1434 ereigneten sich in 2019, das entspricht etwa 24 Prozent aller Verkehrsunfälle im Kreis Coesfeld. „Das ist eine Menge“, findet Thomas Eder, Abteilungsleiter der Polizei Kreis Coesfeld. „Zum Glück gab es keine schwer verletzten Personen, aber das geht schnell.“ Einmal das Lenkrad verrissen und schon endet das Ausweichmanöver im Gegenverkehr. Eder möchte gegen die vielen Wildunfälle etwas unternehmen. Zusammen mit Jägern, Landwirten, Naturschützern, Forstvertretern und Straßenbaubehörden will der Kriminaldirektor ein Konzept entwickeln, damit die Unfallzahlen runtergehen. Vorbild ist der Kreis Steinfurt, der bereits Strategien erarbeitet hat und sich im dritten Jahr mit dem Thema beschäftigt. „Es gibt verschiedene Ansätze, um Wildunfälle zu verhindern“, sagt Eder. Das geht von der Frage, ob die Schilder noch nützlich sind, um Autofahrer zu warnen, bis zu Futterangeboten für das Wild abseits der Straßen. Eder stellt sich eine interaktive Karte vor, die jeden Wildunfall erfasst. „Dann könnten wir sehen, ob es Schwerpunkte gibt und nachforschen, warum das so ist“, sagt er. Er sei dabei, ein Lagebild zu erstellen. Überprüft werden soll zunächst auch, was bereits getan wird. „Ich weiß nicht, ob DVDs oder Lametta am Straßenrand viel bringen, um das Wild von der Straße fern zu halten“, sagt Eder. „Die Fachleute sind sich da nicht einig. Aber es exitieren vielleicht bessere Alternativen.“

Von Viola ter Horst