Zurzeit gibt es in NRW noch keine Nachweise des hochansteckenden Geflügelpestvirus H5N8. Es ist aber davon auszugehen, dass mit dem Eintreffen der Zugvögel das Virus in Rast-und Überwinterungsquartiere eingeschleppt wird und auch Tiere verenden werden. Daher bittet das Veterinäramt des Kreises Coesfeld alle Bürger um erhöhte Aufmerksamkeit und um Meldung von tot aufgefundenen Wildvögeln, insbesondere von Wildenten, Wildgänsen, Schwänen, Greifvögeln und Raben. Meldungen an: Tel. 02541/18-3912. Tote Tauben und Singvögel brauchen nicht gemeldet werden.

Zur Prävention ist die Früherkennung der Geflügelpest außerordentlich wichtig, um das Einschleppen des Geflügelpestvirus in Hausgeflügelbestände unbedingt zu verhindern. Der Veterinärdienst Kreis Coesfeld richtet dazu einen besonderen Appell an alle Geflügelhalter, die Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

Jeder Geflügelhalter hat die Pflicht, den Veterinärdienst über unklare Krankheits- oder Todesfälle zu informieren, teilt der Kreis Coesfeld mit.