Kreis Coesfeld (vth). Wo es im Kreis Coesfeld demnächst ein Corona-Impfzentrum geben wird, ist noch nicht klar. Der Krisenstab des Kreises Coesfeld beriet das Thema in seiner Sitzung am Mittwoch. Das Land NRW sieht die Errichtung von mindestens 53 Impfzentren vor. In jedem Kreis soll zumindest ein Impfzentrum für die Bürger entstehen.

Von Viola ter Horst