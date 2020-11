Henrichmann stimmt für Corona-Gesetz

Kreis Coesfeld. Der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann aus Havixbeck hat gestern für das dritte Bevölkerungsschutzgesetz gestimmt. „Wir haben damit die Rechtsgrundlagen für staatliches Handeln in einer Pandemie geschaffen“, erklärt er. Dabei behalte der Bundestag als demokratisch gewähltes Parlament das Heft des Handelns in der Hand. Wer hier von einer „Diktatur“ oder einem „Ermächtigungsgesetz“ spreche, liege sachlich falsch und, gerade mit Blick auf die deutsche Geschichte, auch historisch völlig daneben. Das Gesetz behandle eine Reihe von Einzelfragen. Dazu gehören freiwillige Corona-Tests und Impfungen für Nichtversicherte, die Schaffung von Laborkapazitäten oder der Ausschluss von Entschädigungen für Verdienstausfälle nach Reisen in ausländische Risikogebiete. „Alle Maßnahmen, die aufgrund der epidemischen Lage getroffen werden, enden zudem am 31. März“, widerspricht Henrichmann der Mär von der „unbegrenzten Gültigkeit“. Weder würden Grundrechte abgeschafft noch existierten uneingeschränkte Befugnisse zum Beispiel für das Gesundheitsministerium. „Wir führen auch keine Impfpflicht ein“, so Henrichmann.

Von Allgemeine Zeitung