Sendener an Corona verstorben

Kreis Coesfeld. Der Tod infolge einer Coronainfektion einer älteren Person aus Senden hat sich jetzt bestätigt, wie das Kreisgesundheitsamt meldet. 23 Menschen sind nun insgesamt an dem neuartigen Virus verstorben. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr richtet an alle Angehörigen, die durch das Coronavirus liebe Menschen verloren haben, mitfühlende Worte: „Die traurige Nachricht macht auch uns betroffen. In Gedanken sind wir bei denen, die um ihre Nächsten trauern.“ Insgesamt sind 1844 Personen mit dem Coronavirus infiziert. 25 neue Ansteckungen meldet das Gesundheitsamt des Kreises, sie verteilen sich auf Ascheberg (1), Coesfeld (1), Dülmen (4), Havixbeck (3), Lüdinghausen (3), Nordkirchen (6), Olfen (4) und Senden (3). In Quarantäne befinden sich derzeit 748 Bürger.

Von Allgemeine Zeitung