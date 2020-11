Ein Zuhause für Jugendliche aus aller Welt

Ende Februar reisen knapp 50 Schüler im Alter zwischen 15 und 18 Jahren aus aller Welt mit der gemeinnützigen Austauschorganisation AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. nach Deutschland. Gemeinsam mit AFS sucht der Landrat Familien, die einen Jugendlichen wie Javier für sechs bis elf Monate aufnehmen möchten. „Familien erleben dadurch eine andere Kultur hautnah mit und lernen gleichzeitig ihren eigenen Alltag aus einer neuen Perspektive kennen“, betont Schulze Pellengahr.

Gastfamilien sind so vielfältig wie die Welt: Ein Gastkind aufnehmen können Paare mit oder ohne Kinder, Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Paare, Senioren und Alleinstehende. Ein freies Bett, Neugierde auf andere Kulturen und Gastfreundschaft genügen. Die AFS-Geschäftsstelle und auch ein Netzwerk ehrenamtlich Engagierter vor Ort bereiten alle Beteiligten auf den Austausch vor und begleiten sie während der Zeit. Interessierte, die ein Gastkind aufnehmen möchten, können sich direkt an die Austauschorganisation AFS wenden – unter Tel. 040 /399222-90 oder per E-Mail an: gastfamilie@afs.de.

| www.afs.de/gastfamilie