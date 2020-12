Weiterer Corona-Todesfall in Nordkirchen

Kreis Coesfeld (fs). Am Freitag meldete das Kreisgesundheitsamt einen weiteren Corona-Todesfall in Nordkirchen. Eine ältere Person ist dort an Covid-19 verstorben. Die Zahl der Corona-Todesfälle im Kreisgebiet steigt damit auf 28. Seit Donnerstag haben sich 13 weitere Personen mit dem Virus infiziert, was die Gesamtzahl der Infektionen auf 2220 ansteigen lässt. Die Zahl der aktiv Infizierten ist jedoch auf 261 gesunken, weil gleichzeitig 20 Menschen wieder genesen sind. Ihre Zahl steigt auf 1931. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner ist wiederum stark gestiegen von 54,9 auf 81,1. 425 Personen befinden sich zurzeit in Quarantäne. In den Krankenhäusern werden 28 Infizierte behandelt – sechs intensivmedizinisch versorgt.

Von Florian Schütte