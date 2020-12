Zahl der aktiv Infizierten sinkt

Kreis Coesfeld (fs). Die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus Infizierten sinkt weiter auf aktuell 242. Dennoch gab es 20 Neuansteckungen am Dienstag, wie das Kreisgesundheitsamt vermeldet. Diesen stehen jedoch 29 gesundeten Personen gegenüber. Damit sind seit Beginn der Pandemie 2287 Menschen an Covid-19 erkrankt, 2016 Menschen wieder gesundet und 29 daran verstorben. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert pro 100 000 Einwohner ist indes wieder leicht gestiegen von 63,9 auf 68,0. 226 Personen befindet sich zurzeit in Quarantäne. 29 werden im Krankenhaus behandelt, davon sechs auf der Intensivstation versorgt, teilt der Kreis Coesfeld mit.

Von Florian Schütte