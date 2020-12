Kreative Lichtblicke in der Adventszeit

Ascheberg: Die Kirchengemeinde St. Lambertus hat ihren lebendigen Adventskalender ins Internet verlegt als „adventskalender@ home“. Und die Tourist-Information von Ascheberg Marketing bietet gut gefüllte Picknickkisten für ein Picknick am Adventskranz an. „So kann in Ascheberg doch noch gute Stimmung aufkommen“, sagt Martin Bußkamp von der Gemeinde.

Billerbeck: Als Ersatz für den abgesagten Nikolausumzug waren Familien zu einem coronakonformen „Nikolausspaziergang“ inklusive kleiner Überraschung am Dom eingeladen. Dort wird auch zu jedem Adventswochenende eine Kerze des riesigen Adventskranzes entzündet. Außerdem hat die Kolpingsfamilie den Kita- und Grundschulkindern zum Nikolaus eine Freude bereitet. „Ein tolles Beispiel, wie Engagement und Ehrenamt in dieser Zeit zu besonderer weihnachtlicher Atmosphäre beiträgt“, freut sich Judith Schäpers von der Stadt Billerbeck.

Coesfeld: In der Kreisstadt hat man sich über die rege Teilnahme der „Tannenbaum- Schmück-Aktion“ gefreut. Über 40 der 60 Bäume in der Innenstadt seien von den Geschäftsleuten, Kindergärten, Grundschulen und Privatleuten bereits individuell und wunderbar geschmückt worden, teilt Katja Koch vom Stadtmarketing Verein mit. Weihnachtshütten sind mit vielfältigem Angebot in der Innenstadt verteilt und das Rathaus wird zum Weihnachtshaus.

Dülmen: Die Absage des Dülmener Winters hat die Veranstalter und die Wirtschaft sehr getroffen. Um dem Einzelhandel unter die Arme zu greifen, bietet Dülmen Marketing Adventspäckchen mit Produkten der örtlichen Händler an. „Vom Dülmener Winter ist nur der Baustein ,Licht’ übriggeblieben“, sagt Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing. So leuchten unter anderem Traversen auf der Marktstraße in den Abendstunden rot.

Havixbeck: Mehr als 200 tolle Weihnachtsbäume hat Havixbeck-Marketing als Antwort auf seine Kindermalaktion zurückbekommen. „Diese hängen nun mitten im Ort an einem riesengroßen Bauzaun. Die Verlosung und Prämierung der schönsten Bäume wird noch vorgenommen“, sagt Ulla Terschluse.

Lüdinghausen: Zehn Adventshäuschen finden sich über die Stadt verteilt und warten vor allem mit selbst gemachten Produkten auf. Im Pop-up-Store „GanzSchönBesonders“ bieten Kunsthandwerker ihre Waren feil. Außerdem gibt es Picknick-Kisten für die Weihnachtszeit mit lokalen Produkten.#

Nordkirchen: Neben Nikolausstiefeln, die Kinder in Schaufenstern der Einzelhändler suchen konnten, hat Sybille Hörnicke vor ihrem Geschäft Worms einen roten Briefkasten aufgestellt, in den Kinder ihre Post ans Christkind werfen können.

Nottuln: In Nottuln lädt die Künstlerin Katja Enseling zu einem Mitmach-Adventskalender aus Müll ein. So sollen Bürger Müll sammeln, daraus ein Kunstwerk basteln und es im Adventskalender ausstellen. Das Einrichtungshaus Ahlers lädt zudem zu einem Schaufenster-Weihnachtsmarkt ein, bei dem Aussteller ihre Waren bis zum 23. Dezember präsentieren können.

Olfen: Die Kirchengemeinde St. Vitus führt ihre Adventsfenster-Aktion durch und zu Weihnachten sollen Outdoor-Gottesdienste stattfinden, teilt Eva Beckmann von der Stadt Olfen mit.

Rosendahl: Die Gemeinde setzte zu Nikolaus auf Online-Angebote. So grüßte der Nikolaus in Holtwick in einem Video-Clip, in Osterwick haben 700 Leute den Auftritt per Livestream verfolgt. In Darfeld haben unter Federführung des Heimatvereins Ehrenamtliche in Zweier-Teams den Kindern Nikolaustüten nach Hause gebracht.

Senden: Die beiden Sendener Kirchengemeinden planen unter anderem einen Gottesdienst im Zirkuszelt und wollen mit kleinen Aktionen wie „Weihnachten to go“ oder auch digitalen Grußbotschaften das Fest retten.