32 Neuansteckungen und 35 Gesundete

Kreis Coesfeld (fs). 32 Neuansteckungen mit dem Coronavirus im Kreisgebiet stehen am Donnerstag 35 Gesundmeldungen gegenüber, wie das Kreisgesundheitsamt mitteilt. Damit sinkt die Zahl der aktiven Infektionen um drei Fälle auf 216. Insgesamt haben sich nun seit Pandemie-Beginn 2348 Menschen infiziert, 2103 sind wieder gesundet und 29 an Covid-19 verstorben. Die gute Nachricht: In den vergangenen sieben Tagen ist die Zahl der Fälle pro 100 000 Einwohner auf 53,5 gesunken. Die wenigsten Fälle gibt es in Billerbeck (2), die meisten in Olfen (52). Im Krankenhaus werden 18 Patienten mit Covid-19 behandelt – davon drei intensiv-medizinisch. Die Christophorus-Kliniken haben in Coesfeld ab Freitag (11. 12.) ein generelles Besuchsverbot ausgesprochen.

Von Florian Schütte