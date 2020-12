Mit Heißwasser und Bazillen zum Erfolg

„Im Durchschnitt hatten wir in diesem Jahr pro Tag nur zwei Meldungen. Spezielle Schwerpunkte gab es dabei nicht“, sagt Christoph Steinhoff von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Coesfeld. Über die genauen Ursachen des Rückgangs des EPS kann Steinhoff momentan nur spekulieren. „Es kann sein, dass wir uns ohnehin schon im abnehmenden Bereich der Populationsstärke befinden“, berichtet der Fachmann davon, dass die Raupen über die Jahre in Intervallen auftreten – mal mehr, mal weniger häufig, abhängig von der Population ihrer Fressfeinde. Dass die 1700 Meisenkästen, die der Kreis Coesfeld an die Bevölkerung ausgegeben hat, ihr Übriges getan haben, will Steinhoff nicht ausschließen. „Geschadet hat es mit Sicherheit nicht.“ Eine zuverlässige Statistik, wie gut die Kästen in der Masse angenommen wurden, gebe es nicht. „Ich habe zu Hause aber selbst die Erfahrung gemacht, dass die Kästen schnell belegt waren und auch von einigen Bürgern gehört, dass sie direkt angenommen wurden“, berichtet Steinhoff.

Im kommenden Jahr will der Kreis Coesfeld zusätzlich Fledermauskästen verteilen, um damit die Fressfeinde der nachtaktiven Falter zu stärken. Außerdem bewertet Steinhoff die positive Rückmeldung aus Lüdinghausen als „interessant“. Dort ist der Bauhof mit heißem Wasser – für die Natur völlig unbedenklich – gegen die Nester vorgegangen. Mit großem Erfolg, wie Lüdinghausens Bauhofleiter Heinz-Helmut Steenweg berichtet: „Wir hatten zehn Prozent weniger Meldungen als im Vorjahr und konnten die Nester schneller beseitigen – ganz ohne Chemie.“ Zudem könne das Heißwasser-Gerät auch zur Unkrautbekämpfung genutzt werden. Nun reifen die Überlegungen, diese Methode nächstes Jahr kreisweit anzuwenden.

„Ein voller Erfolg“, sei auch der Einsatz eines Biozids mit einem Bazillus gewesen, das die Gemeinde Senden im April fein verstäubt in den Kronen der Eichen angebracht hat. „An diesen Bäumen hatten wir keinen Befall. Man kann sagen, dass es zu 98 Prozent gewirkt hat“, sagt Erwin Oberhaus vom örtlichen Bauhof. „Das hat uns ein Drittel der Kosten der späteren Absaugung der Nester gespart.“ Allerdings, gibt Christoph Steinhoff zu bedenken, sei der Einsatz eines solchen Biozids „immer ein Abwägungsprozess, weil dadurch natürlich alle Falterarten geschädigt werden können“. Daher habe man davon in Senden auch nur dosiert Gebrauch gemacht und auf den Einsatz in Alleen im Außenbereich verzichtet. Allerdings sei dort dann der Befall im Vergleich zum Vorjahr kaum zurückgegangen, so Oberhaus.

Wie die Entwicklung der Plage sich im kommenden Jahr gestalte, hänge auch ein Stück weit vom Wetter ab. Ein harter Winter kann den Eiern des EPS schon zusetzen. „Wir sind da guter Dinge, dass es aber nicht mehr so schlimm wird, wie in den vergangenen Jahren“, blickt Christoph Steinhoff voraus.