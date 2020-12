Kultur beschränkt sich aufs Internet

Kreis Coesfeld. Zum zweiten Mal in diesem denkwürdigen, coronageprägten Jahr 2020 mussten die Museen des Kreises Coesfeld auf der Burg Vischering in Lüdinghausen und auf der Kolvenburg in Billerbeck ihre Pforten schließen. Damit wurde ein weiteres Mal den kulturbegeisterten Besuchern die Möglichkeit der direkten Begegnung mit Kunst und den Künstlern die Plattformen für die Präsentation ihrer Werke genommen. Hinter den ehrwürdigen alten Mauern beider Häuser herrscht allerdings kein Lockdown und erst recht kein kultureller Winterschlaf, denn die Vorbereitungen für das Jahr 2021 laufen auf Hochtouren. 0 Kolvenburg in Billerbeck: Zurzeit würde der traditionelle Adventsmarkt auf der Kolvenburg die Besucher anziehen. „Das mussten wir schweren Herzens absagen. Dafür gibt es seit ein paar Tagen einen virtuellen Adventsmarkt mit Kontaktdaten von 25 Ausstellern und Produktbeispielen. Wir versuchen damit, den Künstlern und den Besuchern etwas zurückzugeben“, so Swenja Janning, Kulturreferentin des Kreises Coesfeld. „Als der virtuelle Adventsmarkt gerade mal 30 Minuten im Netz abrufbar war, hatten wir schon 30 Besucher“, ergänzt Janning mit hörbarem Stolz.

Von Elvira Meisel-Kemper