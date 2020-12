Zahl der Todesfälle steigt auf 30

Kreis Coesfeld (fs). Die Zahl der Infizierten steigt immer weiter. 82 neue und diffus verteilte Coronafälle meldet das Gesundheitsamt für den Kreis Coesfeld seit Freitag. Zudem hat es einen weiteren Todesfall gegeben. Eine betagte Person aus Dülmen ist infolge einer Corona-Infektion verstorben. Damit steigt die Zahl der an Corona verstorbenen Menschen auf insgesamt 30. Seit Pandemie-Beginn haben sich nun 2485 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 2153 sind wieder genesen und 302 aktuell infiziert. 74,3 Infektionen pro 100 000 Einwohner hat es in den vergangenen sieben Tagen gegeben. Auch dieser Wert ist gestiegen – genauso wie die Zahl der Menschen mit Covid-19 in den Krankenhäusern. Dort werden zurzeit 36 Patienten behandelt. Die wenigsten akuten Fälle gibt es zurzeit in Billerbeck und Havixbeck (jeweils acht), die meisten in Olfen (54).

Von Florian Schütte