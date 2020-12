Impfzentrum ab heute betriebsbereit

Die SPD hatte in einem Antrag an den Kreistag gefordert, in der nächsten Sitzung des Kreisausschusses am morgigen Mittwoch (16. 12.) über das weitere Vorgehen im Impfzentrum zu berichten. „Unser dringendstes Anliegen ist, dass der Kreis eine klare Kommunikationsstrategie verfolgt“, betont Kreis-Fraktionsvorsitzender Johannes Waldmann (Ascheberg) auf Nachfrage unserer Zeitung. Nur so könne man die „gewisse Impfskepsis“, auf die man durchaus stoßen werde, so gering wie möglich halten. „Ein Höchstmaß an Transparenz ist wichtig“, sagt Waldmann. Dies gelte vor allem für die Priorisierung, also welche Bevölkerungsgruppen als erstes geimpft werden.

Wie Ulrich Helmich von der Kreisverwaltung erklärt, werde zurzeit an einer bundesweit gültigen Kommunikationsstrategie gearbeitet. „Die gilt dann als Grundlage und wird auf lokale Besonderheiten zugeschnitten“, führt der Ordnungsdezernent des Kreises weiter aus.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist laut Johannes Waldmann die Erreichbarkeit. So befürwortet die Kreis-SPD die Überlegung der Verwaltung, einen Shuttle Service einzurichten. „Wir müssen den ganzen Kreis in den Blick nehmen und es auch denjenigen ermöglichen, das Impfzentrum zu erreichen, die kaum über eigene Mittel verfügen“, erläutert Waldmann.

Für einen solchen Shuttle Service müsse man jedoch zunächst die Verfügbarkeit der Impfstoffe abwarten, so Helmich. In der Tat sei man aber mit Bus- und Taxiunternehmen bereits in Gesprächen, um einen solchen Shuttle Service auch kurzfristig einrichten zu können. Doch zunächst würden über die mobilen Impfteams die besonders vulnerablen Gruppen – zum Beispiel in Altenpflegeheimen – geimpft werden. Erst danach würden Verimpfungen vor Ort durchgeführt. Während sich der Kreis um die Organisation kümmert, wird die ärztliche Vorberatung und die Verimpfung in den drei Impfstraßen von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) vorgenommen. Die KVWL schätzt, dass die Impfzentren im Januar voraussichtlich ihre Arbeit aufnehmen können. Erst dann werde auch eine Terminvergabe möglich sein, heißt es.

Das DRK hält sich ab dieser Woche in Bereitschaft, um vor Ort mitzuhelfen. „Das ist exakt der gleiche Prozess wie beim Blutspenden“, sagt Christoph Schlütermann. „Also für uns nichts Neues“, weiß der DRK-Vorstand um die Routine der 30 Mitarbeiter, die als Sanitäter bei akuten Komplikationen bereitstehen, aber vor allem beim Check-in tätig sein werden. So müssten die Bürger registriert und die Impffähigkeit vorher ärztlich abgeklärt werden. Dazu müssen die Bürger auch einen Selbstauskunftsbogen ausfüllen.