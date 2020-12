Ältere Person aus Rosendahl verstorben

Kreis Coesfeld (fs). Nun meldet auch Rosendahl seinen ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Dort ist eine ältere Person an Covid-19 gestorben. Damit steigt die Zahl der Coronatoten kreisweit auf 31. Auch die Zahl der Neuinfektionen ist am Mittwoch weiter gestiegen – um 42 Fälle auf insgesamt 2572 seit Pandemie-Beginn. 330 davon sind aktiv Infiziert – 40 mehr als noch am Dienstag. Eine Person ist seitdem gesundet. Diese Zahl steigt auf 2211. Die Krankenhäuser versorgen 50 an Corona erkrankte Personen aus dem Kreisgebiet, drei der Patienten werden intensivmedizinisch behandelt.

Von Florian Schütte