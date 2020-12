Ausgeglichenes Zahlenwerk – mit Erhöhung der Umlage

Ein weiterer Griff in die Ausgleichsrücklage sei nicht vorgesehen, sagte Kreisdirektor Tepe in seiner Rede. Dieser könne auch nicht empfohlen werden, da die Rücklagen sowieso voraussichtlich noch schmelzen würden.

Für die Coronakrise stellte der Kreis bislang vier Millionen Euro bereit; davon sind bis jetzt 1,3 Millionen noch nicht von Bund oder Land erstattet worden. Weitere Corona-Investitionen stehen an, die auch den Haushalt 2021 belasten werden, darunter das Impfzentrum.

Wegen der Pandemie-Situation tagte gestern statt des Kreistags der mit weniger Mitgliedern besetzte Kreisausschuss. Dieser hatte aber nicht nur mit der Haushaltseinbringung zu tun, sondern mit knapp 40 weiteren Punkten im öffentlichen und nichtöffentlichen Teil. In seiner ersten und bislang einzigen Sitzung hatte der neue Kreistag beschlossen, dass der Kreisausschuss beschlussfähig sein darf, wenn dies wegen der Coronasituation notwendig sein sollte. Dass der Haushalt im Kreisausschuss eingebracht wird, „dürfte in der über 200-jährigen Geschichte unseres Kreises einmalig sein“, merkte Landrat Schulze Pellengahr in seiner Rede an.

| Weitere Berichte folgen in der Freitagsausgabe