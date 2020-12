E-Ladenetz: Großer Ausbau in 2021

Kreis Coesfeld. Zwölf Stromtankstellen gibt es zurzeit schon auf den Parkplätzen der Kreisverwaltung und in 2021 wollen Kreis und Kommunen das E-Ladenetz weiter ausbauen. „Wir erwarten einen erheblichen Schub im kommenden Jahr“, sagt Stefan Bölte, Geschäftsführer der WBC. So will der Kreis Coesfeld weitere Ladepunkte an der Kfz-Zulassungsstelle in Dülmen, aber auch an den Berufsschulstandorten in Dülmen, Lüdinghausen und Coesfeld einrichten. Doch auch die Städte und Gemeinden, die sich zur Münsterland Netzgesellschaft zusammengeschlossen haben, treiben die Elektromobilität voran.

Von Florian Schütte