„Die Situation ist entspannt“

Kreis Coesfeld. Noch besteht kein Grund zur Sorge, was die stationäre Behandlung von Covid-19-Patienten im Kreis Coesfeld betrifft. An den Christophorus Kliniken mit Standorten in Coesfeld, Dülmen und Nottuln werden, Stand gestern, 35 Covid-Patienten behandelt, davon liegen drei auf den Intensivstationen. Von insgesamt 25 Intensivbetten sind zwölf belegt, von den zwölf zur Verfügung stehenden Beatmungsplätzen werden fünf benötigt, davon ein Platz für einen Covid-Patienten. „Darüber hinaus sind weitere Ausbaustufen vorbereitet“, sagt Dr. Mark Lönnis, Geschäftsführer der Christophorus Kliniken, der bisher nicht in der Situation war, Covid-Patienten in andere Häuser verlegen zu müssen. Umgekehrt habe es bisher keine Anfragen gegeben, Patienten aus anderen Regionen Deutschlands aufzunehmen. Die Personallage ist auf einigen Stationen angespannt, weil natürlich auch medizinisches und pflegerisches Personal erkrankt oder von Quarantäne betroffen ist. Lönnies: „Darum haben wir zahlreiche planbare, medizinisch zurzeit nicht dringende Eingriffe verschoben.“

Von Christine Tibroni und Viola ter Horst