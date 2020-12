Noch keine Termine möglich fürs Impfen

Der Standort des Impfzentrums in Dülmen bei der Firma Wiesmann wurde durch die Bank begrüßt und erhielt einhellig Zustimmung für den weiteren Betrieb. Eine Rolle habe eine möglichst zentrale Lage im Kreis Coesfeld gespielt und eine gute Erreichbarkeit, erläuterte Schulze Pellengahr.

Die Grünen regten an, in Dülmen die Fahrradverleihstation am Bahnhof einzubinden, damit Bahn- und Busreisende zügig zum Impfzentrum kommen können. SPD-Fraktionschef Johannes Waldmann meinte, dass neben Shuttle-Service wie Taxi und Fahrrad weitere Möglichkeiten geboten werden sollten. „Wenn wir wollen, dass sich viele impfen lassen, müssen wir den Zugang einfach machen“, sagte er. Josef Lütkecosmann (CDU) schlug vor, bei der Terminvergabe Partner gemeinsam zu berücksichtigen, damit sie die Anfahrt nicht doppelt unternehmen müssen. Der Kreis will den Hinweis an die zuständige Kassenärztliche Vereinigung weiterleiten. Auch dort sei es aber für Bürger derzeit noch nicht möglich, Termine zu bekommen.

Zunächst sollen insbesondere mobile Teams in Alten- und Pflegeeinrichtungen impfen. Mobile Personen sollen parallel im Impfzentren geimpft werden. Anschließend können sich Personen im Gesundheitswesen mit einem besonderen Risiko, insbesondere medizinischpflegerisches Personal, impfen lassen. Schrittweise sind dann Impfungen für breitere Bevölkerungsgruppen ausgedehnt werden.