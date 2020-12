Alle Kulturorte im Kreis geschlossen

Kreis Coesfeld (vth). In der Lockdownzeit sind alle Kulturorte des Kreises Coesfeld für den Publikumsverkehr geschlossen. Öffentliche Veranstaltungen wurden abgesagt. Die Burg Vischering bietet auf der Internetseite virtuelle Rundgänge durch die Räume an und stellt die Geschichte in Videofilmen vor. Parallel dazu ist der virtuelle Adventsmarkt in der Kolvenburg online verfügbar und die Burg Vischering eröffnet die digitale Ausstellungreihe „ART Vischering“, in der auch Kunstwerke zum Kauf angeboten werden.

Von Viola ter Horst