Zunächst ist vorgesehen, dass mobile Impfteams in den Pflegeheimen impfen. Weitere Personengruppen kommen je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs dran. Wann breitere Bevölkerungsgruppen geimpft werden können, ist noch unklar. Eine Terminvergabe für Interessierte ist noch nicht möglich.

Der Kreis Coesfeld hat das Impfzentrum in der Automanufaktur Wiesmann in Dülmen eingerichtet. Rechnerisch können dort pro Tag rund 700 Menschen geimpft werden – vorausgesetzt, es ist genügend Impfstoff verfügbar. „Die Kreisverwaltung stellt in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen wie zum Beispiel dem DRK das Personal drum herum“, erläutert Kai Wermelt, Verwaltungsleiter des Impfzentrums. Ärztlicher Leiter ist Ciprian Wagner.