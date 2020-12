Auf ein offenes Wort

Kreis Coesfeld. Sie kam mitten in der Examensphase, da war er gerade 24 Jahre alt. Torben Müller-Wille aus Dülmen erinnert sich noch gut an die Worte eines Dozenten des Repetitoriums in Münster, der aufgrund des Lernstresses wörtlich sagte: „Bei einem von ihnen wird eine Psychose ausbrechen!“. Er war der eine von ihnen. „Suizidgedanken im Wahn sind keine Seltenheit. Ich hatte große Ängste und mein Freundeskreis wendete sich zusehends von mir ab“, gesteht er heute offen. Mit der klassischen Medizin, einer guten Psycho-, Sport-, Ego- und Kunsttherapie und viel Geduld mit sich selbst, fand er einen Weg aus der Krise. Gefreut hätte er sich über einen Vermittler zwischen ihm und den Behandelnden in seinem Umfeld. So etwas wie ein Genesungsbegleiter.

Von Ulla Wolanewitz