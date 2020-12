0 Wie weit sind die Impfungen im Kreis Coesfeld?

Bis jetzt wurden Bewohner und Mitarbeiter der Heilig-Geist-Stiftung in Dülmen geimpft. Etwa 280 Personen. Impfungen in weiteren Pflegeeinrichtungen folgen ab dem 1. Januar. Die Einrichtungen melden dabei in eigener Regie ihren Bedarf über ein Portal der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) an. Eine Spedition liefert den tiefgekühlten Impfstoff, der zwei bis drei Tage bei zwei bis acht Grad in den Einrichtungen zwischengelagert werden kann. Er wird vor Ort aufgearbeitet und geimpft.

0 Wieviele Altenheim-Bewohner gibt es im Kreis Coesfeld?

Etwa 2000 bis 2200 in 35 Pflegeeinrichtungen.

0 Wie lange dauert es, bis die Impfungen in den Altenheimen im Kreis Coesfeld durch sind?

Rechnerisch bis Mitte Februar bei zwei Altenheime am Tag.

0 Wann ist Impfstart im Impfzentrum in Dülmen?

Der Kreis rechnet damit, dass es Mitte Januar losgehen kann, vorausgesetzt, die Terminvergabe klappt. Zunächst sind Ältere ab 80 Jahren dran und Pflegekräfte sowie medizinisch Beschäftigte mit hohem Risiko. Zur zweiten Gruppe zählen 70- bis 79-Jährige und Personen mit bestimmten Erkrankungen. Es ist nicht möglich, ohne Termin im Impfzentrum vorbeizukommen, um sich impfen zu lassen.

0 Wie funktioniert die Terminvergabe?

Die Terminvergabe für Impfinteressierte läuft über die Kassenärztliche Vereinigung über die Hotline 116117, per Mail oder über eine App. Termine werden zurzeit aber noch nicht vergeben. Es sollen Infoschreiben an die Älteren verschickt werden. Patienten mit Vorerkrankungen der Priorisierungsstufen benötigen ein ärztliches Attest als Nachweis; priorisierte Berufsgruppen Bescheinigungen vom Arbeitgeber.

0 Wieviele Menschen können im Impfzentrum Dülmen geimpft werden?

Bis zu 700 Menschen am Tag.

0 Wann können sich voraussichtlich breitere Bevölkerungsgruppen impfen lassen?

Sobald genügend Impfstoff eingetroffen ist. Der Kreis geht von ab Mitte 2021 aus. Die breite Masse soll nach jetzigem Stand über Hausarztpraxen geimpft werden. Das Impfzentrum soll es nur bis etwa Mitte 2021 geben, um vorrangig hoch gefährdete und ältere Personen zu impfen.

0 Wie sieht es mit Nachschub aus beim Impfstoff?

Es soll auch schon im Januar Nachschub geben, der über die vom Land zunächst angekündigten Mengen hinausgeht.

0 Was ist mit Pflegebedürftigen, die zu Hause gepflegt werden?

Der aktuelle Impfstoff ist sehr transportempfindlich. Eine Impfung über ein mobiles Team oder den Hausarzt ist erst möglich, wenn die angekündigten Impfstoffe von anderen Firmen eintreffen, die einfacher zu handhaben sind.

0 Wie oft muss man sich impfen lassen, damit ein ausreichender Schutz besteht?

Zwei Impfdosen im Abstand von etwa drei Wochen Wochen.

0 Was kostet die Impfung?

Die Impfung ist kostenlos und freiwillig.

0 Wie läuft die Impfung im Impfzentrum ab?

Zunächst geht es zur Anmeldung, bei der die Daten, Termine und die Impfberechtigung abgeglichen werden. Temperaturmessung, Informationen. Es müssen Unterlagen wie Personalausweis und Impfpass mitgebracht werden. Aufklärungsgespräch vom Arzt. Es gibt drei Impfstraßen mit jeweils einer Impfkabine, in der die eigentliche Impfung stattfindet. Die Impfung nehmen Ärzte und medizinisches Fachpersonal vor.