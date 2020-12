Landrat: Denk positiv, bleib negativ

Kreis Coesfeld. „Denk positiv, bleib negativ“, lautet das Motto von Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Der Spruch hängt im Kreisgesundheitsamt in Coesfeld am Schwarzen Brett und hat den Landrat sehr inspiriert, wie er in seinem Grußwort zum Jahreswechsel schreibt. „Diese wenigen Wörter erinnern sehr gut an die vergangenen 12 Monate und wie wir mit tiefgreifenden Ausnahmesituationen umgehen können. Ein winzig kleiner Virus, der von Biologen noch nicht mal als vollständiges Lebewesen eingeordnet wird, hat unser gesellschaftliches Leben in allen Bereichen auf den Kopf gestellt“, schreibt Schulze Pellengahr. Viele Menschen erlebten infolge einer Infektion eine schwere Krankheit. Im Kreis Coesfeld sind bis gestern am Coronavirus 40 Mitbürger gestorben. Schulze Pellengahr: „Es traf überwiegend die Schwächsten und Wehrlosesten. Für uns unsichtbar breitete sich das Virus rasant aus und hinterlässt tiefe Spuren. Aber uns Menschen zeichnet eine überlegene Eigenschaft aus: das positive Denken. Auch wenn wird in einer tiefen Krise stecken, wissen wir, dass diese Zeit vorübergeht.“ Schulze Pellengahr verweist auf das Impfzentrum, das der Kreis Coesfeld in der Dülmener Automanufaktur Wiesmann aufgebauth at. Dass zunächst die Älteren und anfälligsten Menschen geimpf werden, zeichnet auch „unser positives Denken aus: Die Schwachen und Anfälligsten zuerst beschützen!“ In den nachfolgenden Monaten werde die breite Bevölkerung mit Impfstoffen versorgt. „Ich bin zuversichtlich, dass mit dieser Perspektive, mit Umsicht und Solidarität diese Herausforderung des Impfens unserer Bevölkerung gut gelingen wird und bedanke mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern im Kreis Coesfeld, die in den vergangenen Monaten diszipliniert und mit viel Engagement nach ihren Möglichkeiten geholfen haben, diese Krise zu meistern“, so Schulze Pellengahr.

Von Allgemeine Zeitung