Baubeginn für drei Meter breiten Radweg

Kreis Coesfeld. Ab Montag, 4. Januar, räumt der Kreis Coesfeld das Baufeld für einen neuen Radweg an der Kreisstraße 39 zwischen den Wegen Brede und Vollmerbrok in Ascheberg-Davensberg. Es werden die Seitenräume und Böschungen auf der westlichen Fahrbahnseite für den Radwegebau vorbereitet. Mit größeren Behinderungen für den Straßenverkehr ist nicht zu rechnen. Der Neubau des rund 530 Meter langen und drei Meter breiten Radweges läuft zusammen mit der für den sechsstreifigen Ausbau der Autobahn A1 notwendigen neuen Brücke der K39 über die Autobahn und beginnt voraussichtlich ab Mitte 2021. Der Kreis Coesfeld investiert etwa 1,4 Millionen Euro. Die Bezirksregierung unterstützt den Kreis mit einer Förderung aus dem Förderprogramm Nahmobilität in Höhe von ca. 1,12 Millionen Euro. Der geplante Radwegabschnitt an der Kreisstraße 39 ist ein wichtiger Bestandteil der Veloroute Ascheberg - Münster. Mit den Velorouten der Stadtregion Münster soll die Attraktivität des Alltagsradverkehrs zwischen der Stadt Münster und den umliegenden Kommunen verbessert werden. Der Kreis hat zum Ziel, den Anteil der Pendler zu erhöhen, die das Fahrrad als Verkehrsmittel nutzen. www.veloregion.de.

Von Allgemeine Zeitung