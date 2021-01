Neue Corona-Regeln „angemessen“

Kreis Coesfeld (vth). Die Corona-Situation bleibt schwierig. Davon ist Dezernent Ulrich Helmich, Chef des Krisenstabs für den Kreis Coesfeld, überzeugt. Zwar ist der Sieben-Tage-Wert an Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern am Freitag im Kreis Coesfeld auf 54,9 gesunken. „Es wäre aber eine falsche Interpretation, wenn man nachlässig werden würde“, betont Helmich. Im Gegenteil: Die Zahlen können trügen. Weniger Tests über die Feiertage, weniger Arztbesuche, weniger Erfassungen und Meldungen – „wo wir wirklich stehen, wird sich erst in den nächsten Tagen herausstellen“, sagt Helmich. Er appelliert an die Bürger, sich in jedem Fall immer an die Hygiene- und Abstandsgebote zu halten. „Auch wenn man es vielleicht nicht mehr hören kann. Aber nur so haben wir die Chance, da raus zu kommen.“

Von Viola ter Horst