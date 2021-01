Trickbetrug aus dem Kreis Coesfeld bei Aktenzeichen XY

Kreis Coesfeld. Die Polizei Coesfeld bittet am heutigen Mittwoch (13.1.) in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY (20.15 Uhr) um Hinweise zu einem Fall, der sich im Kreis Coesfeld ereignete. 40 000 Euro erbeuteten am 23. Juni 2020 Betrüger von einem 86-jährigen Dülmener. Dem Opfer erzählte ein falscher Enkel, dass er einen Porsche beschädigt habe. Es sei möglich, den Schaden ohne das Herbeirufen der Polizei zu regulieren. Der Betrüger am Telefon behauptete, dass zufällig die Mitarbeiterin einer Werkstatt in der Nähe sei, um das Geld für den Zweck abzuholen. Gegen 14 Uhr erschien der Dülmener mit der Summe an einem Brunnen an der Wagnerstraße in Dülmen und übergab das Geld in einem Umschlag an eine unbekannte Frau. Diese kam vermutlich mit einem Taxi und verließ den Ort in diesem wahrscheinlich auch wieder. Die Polizei Coesfeld sucht den Fahrer oder die Fahrerin des Taxis. Die Frau ist laut Polizei etwa 30 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß. Sie hatte längeres dunkles Haar und trug einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Sie war dunkel gekleidet und soll Deutsch gesprochen haben, mit einem ganz leichten ausländischen Akzent. Für den Leiter der Direktion Kriminalität, Guido Meinert, ist das Format Aktenzeichen XY ein verlässlicher Partner der Polizei. „Durch die Sendung erhält die Polizei häufig Impulse, die neue Ermittlungsansätze ermöglichen“, so der Kriminaloberrat. Unter 02594/ 79 35 64 nimmt die Polizei am heutigen Mittwoch von 20 Uhr bis 0 Uhr zu diesem Fall Hinweise entgegen. Darüber hinaus können sich Zeugen jederzeit unter 02541/14-0 an die Polizei Coesfeld wenden.

Von Allgemeine Zeitung