48. Todesfall durch Corona

Kreis Coesfeld. Wieder ein Todesfall durch Corona. In Havixbeck ist eine ältere Person verstorben. Die Zahl der Toten steigt damit auf 48, wie der Kreis mitteilt. 25 neue Corona-Fälle sind gemeldet worden. Die Neuinfektionen verteilen sich auf Billerbeck (1), Coesfeld (6), Dülmen (7), Havixbeck (1), Lüdinghausen (2), Nordkirchen (3), Nottuln (1), Olfen (1) und Senden (3). Aktuell mit dem Covid-19-Virus infiziert sind 252 Menschen. Weiterhin werden derzeit 37 an Corona erkrankte Personen aus dem Kreis Coesfeld stationär behandelt. Insgesamt haben sich 3338 Menschen aus dem Kreisgebiet nachweislich positiv mit dem Corona-Virus infiziert, von denen 3038 als gesundet gemeldet sind. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt mit 71,6. Damit hat der Kreis Coesfeld landesweit, wie schon häufiger, aktuell den niedrigsten Wert an Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern.

Von Allgemeine Zeitung