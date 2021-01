Über 50 Hinweise nach Aktenzeichen XY

Kreis Coesfeld (vth). Über 50 Hinweise sind nach Angaben der Kreispolizei zum Enkeltrick-Fall in Dülmen nach der Ausstrahlung bei Aktenzeichen XY am Mittwoch eingegangen. Etwa eine Handvoll davon seien auch wirklich brauchbar, so Sascha Kappel von der Polizei-Pressestelle. Es gebe „vielversprechende Ansätze“. Unklar sei noch die Herkunft des auffällig mit Werbung bestückten Taxis, das die Überwachungskamera aufzeichnete. Das Nummernschild war laut Polizei nicht zu erkennen. „Sicher ist, dass es nicht von einem Taxiunternehmen aus dem Kreis Coesfeld stammt“, so Kappel. In dem Dülmener Fall ging es um einen 86-jährigen Mann, der am 23. Juni voriges Jahr 40 000 Euro durch den Enkeltrick verloren hat. Dem Opfer erzählte ein falscher Enkel, dass er einen Porsche beschädigt habe. Eine Frau kam mit dem Taxi zu dem vereinbarten Treffpunkt, um das Geld abzuholen. Die Polizei bittet Bürger noch einmal, bei verdächtigen Anrufen aufzulegen und die Polizei unter 110 anzurufen. Auf keinen Fall sollte man persönliche Daten oder Geld weitergeben.

Von Viola ter Horst