Abgeordneter lädt Kulturschaffende ein

Auch ein nicht zu unterschätzender Teil der Institutionen wie freie Theater, unabhängige Museen, Kulturhäuser, Studios und Kinos sehen aktuell ihre Existenz in Gefahr, so der SPD-Abgeordnete. Stinka: „Seit vielen Jahren schätze ich die Vielfalt und Qualität der Kulturszene und möchte daher persönlich auf Betroffene zugehen, um mir ein aktuelles Bild zu verschaffen.“ Deshalb lädt er Kulturschaffende im Kreis Coesfeld zu einer Videokonferenz am Dienstag, 19. Januar, ein. „Von diesem Gespräch verspreche ich mir unmittelbare Informationen für meine parlamentarische Arbeit. Die Landesregierung muss endlich die Existenzsorgen der Kulturschaffenden ernst nehmen und umfassende Hilfen bereitstellen. Gleichzeitig möchte ich ein Zeichen der Wertschätzung und der Solidarität setzen.“

Bei Interesse kann man sich zu der Videokonferenz anmelden: Die Federführung liegt beim Kulturforum der SPD im Münsterland; nähere Informationen sind erhältlich bei Peter Amadeus Schneider unter der E-Mail-Adresse peteus@t-online.de.