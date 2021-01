Suchtberatung mit neuen Konzepten

Interessierte Personen können sich den Anbieter nach wie vor aussuchen – sie müssen auch nicht unbedingt die Beratungsstelle aufsuchen, die sich in ihrem Wohnort befindet. „Kein Klient geht verloren, das ist uns wichtig“, betont Caritas-Fachbereichsleiter Hagen Freund im Gespräch mit unserer Zeitung. Schon im Vorfeld haben sich die drei Träger über die Gestaltung der neuen Strukturen ausgetauscht.

„Mit den Änderungen konzipieren wir auch unsere Beratungen neu“, sagt Caritas-Teamleiterin Birgit Feldkamp. Die drei Träger seien regelmäßig in Kontakt, um Projekte auf die Beine zu stellen. Sie verstehen sich als Suchthilfe insgesamt im Kreis Coesfeld, wie sie im Gespräch deutlich machen.

Die neue Struktur gilt seit Januar. Nicht betroffen bei den Caritas-Änderungen ist die Suchtprävention. Auch die Fachstelle Substitution bleibt in Dülmen bei der Awo.

Für die IBP, die sich seit 1990 um Suchtkranke, psychisch Kranke und Menschen in besonderen Lebenslagen kümmert, sei die neu hinzugekommene Suchtberatungsstelle „wie ein Puzzleteil, das in unserem Angebot noch fehlte“, sagt IBP-Geschäftsführerin Andrea Schmäing. Die Beratung sei in den ersten Tagen bereits gut angelaufen.

Gerade jetzt in der Coronazeit sehen sich die Fachleute gefordert. „Corona ist für uns alle eine Herausforderung“, betont Freund. Für psychisch labile Personen oder Menschen mit Drogenerfahrungen erst recht. Einige werden wieder rückfällig, bei anderen der Konsum stärker, insbesondere von Alkohol und Cannabis, so die Beobachtungen von Birgit Feldkamp. Aber auch Spielsucht, Gaming und Zocken am Computer sei in der Coronazeit zu einem besonderen Thema geworden.

Deswegen sei es wichtig, darauf zu reagieren und Hilfen anzubieten.