„Unsere Betriebsbsärztin sowie zahlreiche Ärzte aus den Abteilungen impfen an allen drei Standorten“, so Dr. Mark Lönnies, Geschäftsführer der Christophorus Kliniken, zur Vorgehensweise an den drei Standorten Coesfeld, Dülmen und Nottuln. Es seien passgenau für alle Mitarbeiter, die sich in der ersten Gruppe impfen lassen wollen, Impfdosen bestellt worden. „Diese Menge haben wir auch erhalten – 1200 Impfdosen“, so Lönnies.

Auch im St. Marien-Hospital Lüdinghausen impfte der Betriebsarzt die ersten Mitarbeiter der höchsten Priorität. Unterstützt wird dieser durch ausgebildete Mitarbeiter. „66 Mitarbeiter werden heute geimpft, 66 weitere morgen“, so Monika Kleingräber-Niermann, Referentin der Geschäftsführung. Die Impfbereitschaft sei hoch, sie betrage über 90 Prozent in der ersten Gruppe. „Der Impfstoff ist morgens um viertel vor sechs gekommen.“ Es handelte sich dabei um den transportempfindlichen Stoff von Biontech. Er wurde gekühlt, aufbereitet und dann ging es ab Mittag los. „Für die weiteren Mitarbeiter mit höchster Priorität erwarten wir heute die Lieferung“, so Kleingräber-Niermann.

Auch Mark Lönnies von den Christophorus Kliniken spricht von einer hohen Impfbereitschaft. Fast 80 Prozent wollen den Pieks gegen Corona. „Die hohe Impfbereitschaft in unseren Kliniken hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir in den letzten Wochen intern viel Wert auf Aufklärungs- und Informationsarbeit gelegt haben“, so Lönnies.

Positive Erfahrungen seien in den letzten zwei Wochen bereits in den Seniorenheimen der Christophorus Altenhilfe GmbH gesammelt worden, berichtet Lönnies. „Dabei kam es zu keinen nennenswerten Impfreaktionen. Viele Mitarbeitenden sagen, dass sie sich nun geschützter und sicherer fühlen.“