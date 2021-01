Der Spatz hat den Schnabel vorn

Kreis Coesfeld (vth). Der Haussperling hat den Schnabel vorn. Der Spatz, wie der grau-braune freche Vogel im Volksmund genannt wird, hat nur wenig Probleme mit den Menschen als Nachbarn. Auch in diesem Jahr haben ihn bei der großen Zähl-Aktion des Naturschutzbunds (Nabu) „Stunde der Wintervögel“ die Teilnehmer im Kreis Coesfeld am häufigsten beobachtet, wie schon 2020: 4927 Spatzen, das das ist ein Plus von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Der Spatz hat sich angepasst“, sagt Dorothee Knepper Wollny, stellvertretende Vorsitzende vom Nabu Kreis Coesfeld. „Er kommt auch in die Gärten und näher an die Menschen heran.“

Von Viola ter Horst