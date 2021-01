Weniger Kita-Beiträge und IT-Support für Schulen

0 Die SPD fordert eine Stärkung der Schulberatungsstelle und eine Aufstockung der Mittel für Prävention gegen Gewalt an Kindern und Jugendlichen.

0 Erneut wollen die Sozialdemokraten die Kita-Gebühren zum Thema machen. Gerade in der Krise sei es wichtig, Familien mit niedrigem Einkommen von den Kita-Gebühren zu entlasten. Das Ziel bleibe die Gebührenfreiheit in den Kindergärten.

0 Der Kreis soll die Schulgebäude der Pestalozzi-Förderschule in Coesfeld und Dülmen kaufen, damit Sanierungen vorangebracht werden können. Bislang ist der Kreis nur Mieter.

0 Gründung eines „Kommunalen Zentrums für schulischen IT-Support“ an, um Digitalisierung zu unterstützen.

0 ÖPNV: Die Stärkung des Radverkehrs und der Busverbindungen als ein dauerhaftes Anliegen der SPD. Sie will die Verdopplung der Mittel für den Radwegebau und einen Ausbau der Schnellbuslinie S60 Nottuln-Münster beantragen.

0 Ehrenamt: Auch das Ehrenamt steht in der Corona Krise vor großen Herausforderungen und gleichzeitig ist das Sportangebot stark eingeschränkt. Damit die sportliche Aktivität nach der akuten Pandemie wieder in Schwung kommt, schlägt die SPD einen Aktionszeitraum vor. Der Kreis könnte beispielsweise eine Beteiligung an der europäischen Woche des Sports fördern.

0 Kulturtermine: Die SPD will such für eine Übersicht aller Kulturangebote im Kreis Coesfeld in einem digitalen Veranstaltungskalender „Kultur im Kreis Coesfeld“ stark machen.

0 Kreisverwaltung: Generell mache sich die SPD für eine Entfristung von Arbeitsverträgen stark, so die Fraktion.

In dieser Woche tagt am heutigen Donnerstag der Ausschuss für Bildung, Schule und Integration (16.30 Uhr Kreishaus I in Coesfeld); nächste Woche ist Ausschuss für Arbeit, Soziales, Senioren und Gesundheit (26.1.), Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung (27.1.) und Jugendhilfeausschuss (28.1.); jeweils 16.30 Uhr im Kreishaus I in Coesfeld.