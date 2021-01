Neue Chefin fürs Gesundheitsamt

Kreis Coesfeld. Alexandra Winkler aus Königswinter übernimmt die Leitung des Kreisgesundheitsamts. Sie tritt damit die Nachfolge von Dr. Heinrich Völker-Feldmann aus Rosendahl an, der – verspätet – in den Ruhestand tritt. Winkler ist bislang im Gesundheitsamt der Stadt Bonn tätig. Sie übernimmt die Leitung des Kreisgesundheitsamt in Coesfeld zum 1. Juli. Der Kreisausschuss entschied sich in nichtöffentlicher Sitzung für die neue Gesundheitsamts-Chefin. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr gratulierte.

Von Allgemeine Zeitung