Kreis kann sich Kauf von Schulgebäuden vorstellen

Kreis Coesfeld. Der Kreis Coesfeld kann sich vorstellen, die Gebäude der Förderschule Pestalozzischule in Coesfeld und Dülmen zu erwerben. Einem entsprechenden Antrag der SPD stimmte der Schulausschuss in seiner ersten Sitzung einhellig zu. Auch für die Peter-Pan-Schule (Dülmen) soll ein Erwerb überprüft werden, einigte sich der Ausschuss nach Vorschlag von Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Die Schulen befnden sich alle in Trägerschaft des Kreises, die Gebäude hat er aber von den Städten Coesfeld und Dülmen gemietet. „Ein Erwerb wär sinnvoll, um die Schulen sanieren zu können“, begründete Monika Verspohl (Coesfeld) von der SPD. Die Kreisverwaltung soll nun checken, ob die Kommunen bereit sind, zu verkaufen und unter welchen Konditionen.

Von Viola ter Horst