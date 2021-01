Ein weiterer Todesfall

Kreis Coesfeld. Ein über 70-jähriger Mann aus Coesfeld ist im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Die Zahl der Todesfälle steigt damit auf 59. Das Kreisgesundheitsamt meldet 38 neue Corona-Fälle aus Ascheberg (2), Coesfeld (4), Dülmen (8), Lüdinghausen (5), Nordkirchen (4), Nottuln (5), Olfen (6), Rosendahl (3) und Senden (1). 211 Menschen sind im Kreis Coesfeld derzeit infiziert. In den Krankenhäusern werden 33 an Covid-19 erkrankte Personen stationär behandelt. Eine dieser Person wird intensivmedizinisch versorgt. Seit Beginn der Impfungen in den stationären Pflegeeinrichtungen erhielten 4770 Personen eine Erstimpfung und 640 ihre Folgeimpfung, wie die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) mitteilt. In den kommenden zwei Monaten erhält der Kreis Coesfeld wöchentlich 62 Impfdosen weniger, als geplant war. Impfstart ist am 8.2. Wie die Landesregierung für alle 53 Impfzentren in NRW festgelegt hat, öffnet auch das Impfzentrum des Kreises Coesfeld für die ersten Wochen täglich ab 14 Uhr. Beim Betreten der Räume ist das Tragen einer OP-Maske oder FFP2-Maske erforderlich. Eine Impfung ist nur mit einem Termin möglich, weiterhin zu vereinbaren unter Tel. 0800/ 11611702 oder unter www.116117.de

Von Allgemeine Zeitung