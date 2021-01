Keinen zweiten Impftermin bekommen?

Kreis Coesfeld. In einigen Fällen ist es vorgekommen, dass Bürger einen Ersttermin, aber keinen Zweittermin erhalten haben, wie es eigentlich vorgesehen ist. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) ist über diesen Umstand informiert und wendet sich deshalb an die betroffenen Bürger: Aufgrund eines technischen Fehlers konnten die Zweittermine für die Corona-Impfung nicht immer direkt mit dem Ersttermin gebucht werden, so die KVWL. Wer einen Ersttermin erhalten hat, aber keinen Zweittermin: „Bitte nehmen Sie den Ersttermin wahr“, so die KVWL. „Sie erhalten Ihren Zweittermin in diesem Fall bei Ihrem Termin im Impfzentrum. Sie müssen nicht selbst aktiv werden.“ Wer noch gar keinen Termin hat: Auch weiterhin können die über 80-Jährigen im Kreis Coesfeld über Tel. 0800/ 116117 02 oder über die Internetseite www.116117.de einen Impftermin für das Impfzentrum in Dülmen vereinbaren.

Von Allgemeine Zeitung