Die meisten Fälle in Coesfeld

0 Infektionsgeschehen: Seit Weihnachten sinkt die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Coesfeld stark. Sieben-Tage-Wert an Infizierten pro 100 000 Einwohner: Vom Höchststand 137,8 auf aktuelle 52,1 (Mittwoch, 27.1.). Durchgehend einer der niedrigsten Werte in NRW, zeitweise der niedrigste überhaupt.

0 Konnte das Gesundheitsamt die Kontakte immer nachverfolgen? Die Kreisverwaltung sagt, dass das Gesundheitsamt während der gesamten Zeit in der Lage gewesen sei, die Nachverfolgung sicherzustellen. Insbesondere alle Direktinfizierten seien noch am gleichen Tag, an dem dem Gesundheitsamt der positive Laborbefund vorlag, angerufen und in Quarantäne gesetzt worden. Schwerpunkte seien bis zum Lockdown die Schulen gewesen, denn trotz nur vereinzelter Fälle sei die Kontaktverfolgung aufwändig.

0 Ausbrüche in Altenheimen: Laut Kreis gab es „vereinzelt“ Ausbrüche, die „dank konsequenter Maßnahme aller Verantwortlichen in kurzer Zeit eingedämmt werden konnten“.

0 Krankenhäuser: Besondere Herausforderung, weil auch immer wieder Personal in Quarantäne musste. Der Betrieb der Krankenhäuser sei bisher aber nicht gefährdet, so der Kreis.

0 Mutationen: Erkenntnisse über mutierte Virusvarianten im Kreis Coesfeld liegen bisher nicht vor.

0 Software: Das Gesundheitsamt setzt die von den Ministerien empfohlene Software Sormas seit dem 1.12.2020 ein.

0 Unterstützung: Unterstützung erhielt das Gesundheitsamt zwischenzeitlich von Soldaten und Mitarbeitern eines Reisebüros. Zehn Soldaten sind noch im Gesundheitsamt, die beim Einarbeiten der neuen Mitarbeiter (so genannte „Containmentscouts“) mitwirken, die ab dem 15.2. die Kontaktnachverfolgung fortführen und einen Arbeitsvertrag über sechs Monate haben.

0 Tests in Altenheimen: Alle Einrichtungen setzen Schnelltests ein. Die Pflegeeinrichtungen im Kreis Coesfeld sind verpflichtet, die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts bei der Testung von Personen einzuhalten. Auch liegen von allen Einrichtungen Hygienekonzepte vor, deren Einhaltung laut Kreis kontrolliert wird.

0 Wie lange ist der Betrieb des Impfzentrums geplant und wer entscheidet darüber?

Das Impfzentrum in Dülmen soll, wie alle Impfzentren NRW, zunächst bis zum 30.6. geöffnet sein. Die Entscheidung trifft das Gesundheitsministerium. Ein Kriterium dabei ist, welche Art Impfstoff zur Verfügung steht. Wenn Impfstoff, der weniger empfindlich auf Erschütterung reagiert, vorhanden ist, kann dieser auch in Hausarztpraxen zum Einsatz kommen.

0 Wie sieht es mit einer Impfung von Menschen aus, die zu Hause gepflegt werden?

Menschen, die zu Hause gepflegt werden, können aktuell noch nicht geimpft werden.

0 Transport zum Impfzentrum nach Dülmen: In vielen Orten im Kreis Coesfeld organisieren Ehrenamtliche und Privatinitiativen Fahrtangebote zum Impfzentrum. Wer mit dem Zug oder Bus anreist: Kreis und RVM bieten vom Bahnhof eine Weiterfahrt mit dem Taxibus an. Der Fahrausweis ist auch für den Taxibus gültig. Eine geplante Mitfahrt ist unter Tel. 0251/ 14480444 oder unter www.rvm-online.de/fahrt-planen/taxibus-bestellung.php im Vorfeld zu bestellen. Wer selbst nicht mobil ist: die Krankenkasse übernimmt die Kosten für eine Taxifahrt zum Impfzentrum.

0 Geimpft: In den Seniorenheimen im Kreis Coesfeld wurden bis Mittwoch (27.1.) 4770 Personen geimpft, davon 2084 Senioren und 2686 Mitarbeiter. Von den 4770 Personen sind 796 komplett geimpft; sie haben also auch die zweite Impfung erhalten. Davon 355 Senioren und 441 Mitarbeiter.

0 Sieben-Tage-Wert: Der Sieben-Tage-Wert am Mittwoch (27.1.): Der Kreis Coesfeld hat mit 52,1 landesweit den drittniedrigsten Wert. Münster ist bereits unter 50 (35,8) und damit auf dunkelgelb – in NRW der beste Wert. Der Kreis Borken liegt mit 50,1 landesweit an zweiter Stelle.

- 62 Todesfälle: 159 Menschen im Kreis Coesfeld sind derzeit (27. Januar) mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Einen weiteren Todesfall meldet das Gesundheitsamt – ein über 70-jähiger Mann ist verstorben. Die Zahl der Todesfälle klettert damit auf 62 seit Beginn der Pandemie im Kreis Coesfeld. 18 neue Infektionen sind gemeldet aus Ascheberg (6), Billerbeck (1), Coesfeld (1), Dülmen (2), Lüdinghausen (3), Nordkirchen (1), Nottuln (3), und Olfen (1). 28 an Covid-19 erkrankte Personen werden gegenwärtig stationär behandelt. Bisher haben sich im Kreis Coesfeld 3539 Infektionen mit dem Virus bestätigt. Genesen sind 3318 Menschen.